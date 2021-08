Fino al 3 settembre uffici comunali aperti solo su appuntamento a Moncalieri

La città è ancora semideserta, molte insegne sono spente, la maggior parte dei cittadini è in ferie, così fino al prossimo 3 settembre gli uffici comunali a Moncalieri restano aperti SOLO SU APPUNTAMENTO (da richiedere per telefono o via e-mail), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.15

Ovviamente restano disponibili tutti i servizi online accessibili dal sito ufficiale del Comune.



L'ufficio Anagrafe subirà le seguenti variazioni di orario:

- LA SEDE CENTRALE sarà APERTA per rilascio CIE e Certificazione su appuntamento dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,15

- LA SEDE DI VIA FIUME 17/BIS rimarrà CHIUSA.



L'ufficio Isee sarà chiuso dal 9 al 27 agosto compresi, riapertura sportello il 30/08/2021.



Per informazioni sull'emergenza Covid è possibile chiamare Moncalieri Informa allo 011642238 dal lunedì al giovedì 9-13 e 14-18; venerdì 9-13 dalle ore 18 alle ore 24 chiamare lo 0116401204.

Da questa settimana, poi, la prenotazione delle pratiche funerarie al Comune avverrà esclusivamente tramite la pagina online dedicata sul sito ufficiale. Per avere informazioni più precise in merito, le imprese potranno contattare i Servizi Cimiteriali del Comune di Moncalieri telefonicamente ai numeri 011 6401 376/482 o all'indirizzo e-mail servizi.cimiteriali@comune.moncalieri.to.it.



Pertanto nei giorni e negli orari di chiusura degli uffici le imprese che dovranno prenotare una pratica funeraria non dovranno più recarsi presso il piantone della Polizia Locale del Comune, ma utilizzare esclusivamente l'agenda online.