Nichelino, aggredito da quattro persone per rubargli il cane

Ormai anche andare a passeggio col proprio cane può essere pericoloso, in un pomeriggio d'estate, se tutto intorno è deserto o quasi. E' successo ieri pomeriggio in via Roma, a Nichelino, dove un giovane è stato aggredito da quattro persone che hanno tentato di rubargli il cane di razza.

Nella colluttazione che si è scatenata tra il padrone e gli aggressori, l'animale è scappato e a quel punto chi pensava di poterselo prendere ha desistito, andando via di corsa prima che potesse sopraggiungere qualcuno in grado di fermare i malintenzionati e avvisare le forze dell'ordine.

Il proprietario ha lanciato appelli sui social per ritrovare il cane e stamattina è arrivata la lieta novella: l'animale era a circa un chilometro dall'accaduto. Spaesato, l'amico a quattro zampe era stato ritrovato da un passante che ha poi avvertito via Facebook di aver trovato il cane, riconsegnato infine al legittimo proprietario.

Ora la tenenza dei carabinieri, che ha raccolto la denuncia del giovane, sta indagando per risalire ai quattro che hanno tentato di rubare l'animale.