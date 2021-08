Meisino, il Comune ha un progetto per contenere le future esondazioni del Po

Contenere le piene del Po nell'area del Meisino, riducendo al minimo i danni delle esondazioni: è questo l'obiettivo del piano di mitigazione del rischio idraulico elaborato dal Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture della Città di Torino e presentato in Circoscrizione 7 nel corso dell'ultima Commissione; tra le principali cause di allagamento dell'area sono state indicate tracimazioni locali della sponda, l'immissione di acqua nel fiume attraverso le tubazioni, il mancato smaltimento delle acque piovane e le acque provenienti da allagamenti a monte o a valle. Per il momento, come confermato dai tecnici, si tratta solamente di un progetto di fattibilità tecnico-economica senza una previsione di inserimento nel piano delle opere pubbliche né uno stanziamento.

Gli interventi necessari

Gli interventi ritenuti necessari vanno principalmente in due direzioni: la prima prevede la mitigazione del rischio idraulico a valle del ponte-diga sul Po attraverso la realizzazione di una nuova fognatura in prossimità della chiesa di Borgata Rosa con relativo allacciamento all'attuale collettore, l'eliminazione delle connessioni idrauliche con l'installazione di chiusini stagni per il collettore del Meisino nella stessa area, la realizzazione di un invaso superficiale dove poter scaricare la tubazione (a sua volta munita di scarico collegato al collettore principale e munito di valvola di non ritorno), la sopraelevazione (in media di mezzo metro, ndr) del percorso ciclo-pedonale dal ponte-diga alla bocciofila del Meisino, il prolungamento dell'argine lungo il lato di corso Don Sturzo e la posa di un dosso all'ingresso del parco situato ad est della stessa via.

La seconda, invece, prevede la mitigazione del rischio idraulico a monte del ponte diga da ottenere con l'eliminazione delle connessioni idrauliche e la posa di chiusini stagni per la fognatura situata nei pressi del cimitero di Sassi, il prolungamento di 50 metri della fognatura di via Nietzsche con spostamento dello sfocio in un'area con livello di piena inferiore a quella attuale, una seconda sopraelevazione del percorso ciclo-pedonale dal ponte diga all'ex Galoppatoio Militare, la correzione di alcuni centimetri del piano dello stesso percorso fino a viale Michelotti e la realizzazione di un nuovo argine - ancora in corrispondenza del Galoppatoio – in grado di affiancare quello già esistente.

Il costo totale del progetto è stato stimato in 1 milione e 600mila euro: “Il Po - ha commentato l'ingegnere del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture Lorenzo Peretti – ha il pieno diritto di esondare e non possiamo evitarlo in caso di piene gravissime. Per casi di minore importanza, tuttavia, è possibile proteggere il territorio con opere di mitigazione: in questo caso abbiamo optato per interventi con effetti su piene con tempo di ritorno fino a 100 anni; per rendere l'idea, quella del 2016 aveva un tempo di ritorno di 50 anni”.