Volante della Polizia contro auto in corso Unione Sovietica: una donna in condizioni gravi

Grave incidente nelle scorse ore in corso Unione Sovietica, all'altezza delle caserme. Due le vetture venute a contatto, ribaltandosi: una di queste è una macchina della Polizia.



Ancora da ricostruire la dinamica esatta che ha portato all'impatto. Tre le persone coinvolte: i due agenti sono stati trasportati in ospedale, così come la donna che si trovava alla guida dell'altra auto, che ha riportato le conseguenze più gravi ed è stata soccorsa in codice rosso.

Chiuso il controviale di corso Unione Sovietica per facilitare i soccorsi, mentre le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi del caso.