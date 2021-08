I no green pass tornano a protestare, ma la polizia blocca il corteo

Non si esaurisce la protesta dei no green pass a Torino, con un migliaio di manifestanti che nel pomeriggio di oggi, sabato 21 agosto, si sono ritrovati in piazza Castello per ribadire il loro no al certificato verde e all’obbligo vaccinale contro il Covid.

Il corteo ha provato a raggiungere la sede Rai di via Verdi e poi l'hub del Valentino, ma la polizia in tenuta antisommossa ha bloccato ogni accesso. A questo punto i manifestanti si sono diretti verso la stazione di Porta Nuova, dove hanno scandito slogan e cantato l'inno di Mameli.

Fra i presenti in piazza esponenti di Forza Nuova, con il referente regionale Luigi Cortese che sui social ha pubblicato alcune foto di tricolori stesi per terra, accompagnati dal messaggio “Anche oggi in piazza Castello a Torino, noi siamo il popolo che grida”.