Nichelino, i carabinieri pongono fine all'incubo di una donna: da un anno veniva picchiata dal compagno

A Nichelino, i militari della locale Tenenza, guidata da Maurizio Piccione, sono intervenuti presso l’abitazione di un 55enne che a seguito dell’ennesima lite con la convivente l’aveva malmenata.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo, ora ristretto in carcere, da circa un anno teneva condotte maltrattanti sia di natura fisica che psicologica nei confronti della propria compagna.

A Torino, nel quartiere San Salvario, è invece finito in manette un senegalese di 32 anni che, durante un controllo finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha inghiottito delle dosi di droga che teneva nascoste nel cavo orale ed ha contestualmente provato ad aggredire i militari del Nucleo Radiomobile che lo stavano identificando. Addosso gli sono state trovate ulteriori 7 dosi di cocaina.

Sempre a Torino, in via Frejus, i militari della Stazione Pozzo Strada hanno bloccato un 31enne dell’Ecuador, sottoposto agli arresti domiciliari, che è stato trovato in giro in strada senza alcun permesso.