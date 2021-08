Meteo, in settimana si rivedono i temporali. Netto calo delle temperature

Qualche pioggia e un generalizzato calo termico caratterizzeranno il clima di questa settimana a Torino e in Piemonte.

Una saccatura di aria fresca si muoverà progressivamente dalla Germania verso la regione alpina favorendo un'intensificazione di fresche ed umide correnti Nord Orientali che coinvolgeranno progressivamente il Nord Ovest, con instabilità prima sul Piemonte, in estensione verso il fine settimana anche su Liguria.

Qualche temporale di sfondamento si è sentito già questa notte e potrebbe ripetersi stamattina a macchia di leopardo su tutto il Piemonte. Poi il clima sarà variabile con annuvolamenti irregolari fino a giovedì.

Termometro in discesa, minime in pianura intorno 16-19°C e massime 24-29°C. In pianura moderati da Nord.

Dal 20 agosto, annuvolamenti irregolari il pomeriggio di venerdì a ridosso dei rilievi, possibile instabilità per il weekend.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html