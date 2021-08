Tragedia strada Bramafame, dimessa dall'ospedale la madre di Aron

Ad un giorno e mezzo di distanza dal crollo della palazzina di strada Bramafame, la mamma del piccolo Aron, il bimbo trovato morto ieri in mezzo alle macerie, è stata dimessa dall'ospedale.

Per la donna una prognosi di appena 5 giorni, mentre è ancora lancinante il dolore per la tragedia che le ha portato via il figlio. Restano invece in prognosi riservata le altre due persone rimaste ferite durante il crollo, anche se uno dei due è in sensibile miglioramento, come hanno informato i medici nel pomeriggio.

Intanto prosegue anche il lavoro degli inquirenti: al momento l'ipotesi più probabile è che a causare il crollo sia stata una fuga di gas.