La ricetta originale del vitello tonnato, piatto fresco e ideale per l'estate

Il vitello tonnato, noto negli ambienti più raffinati come “vitel toné”, è un piatto tipico della tradizione piemontese che si è diffuso in tutta Italia. Come si può intuire dal nome è a base di carne di vitello insaporita dalla salsa tonnata. È un piatto fresco e facile da preparare che viene servito principalmente come antipasto, ma all’occorrenza anche come secondo. Scopriamo qual è la ricetta originale del vitello tonnato e quali sono le principali pentole da usare.

Come preparare il vitello tonnato?

La seguente ricetta prende come riferimento un chilo di carne circa. Il vitello tonnato si suddivide principalmente in 3 step principali:

marinatura;

cottura della carne;

preparazione della salsa tonnata.

Per prima cosa prepara una marinata col vino ed un mix grossolano di carota, sedano, cipolla, alloro e qualche chiodo di garofano. Successivamente aggiungi la carne legata alla marinatura, coprila e posizionala nel frigorifero per circa 8/10 ore. La seconda fase prevede la cottura del vitello, una delle operazioni più delicate, che deve durare almeno un’ora. La temperatura ideale del cuore della carne è di 54/57°, quindi puoi utilizzare un termometro a sonda. Data l’importanza della cottura della carne, è opportuno conoscere i segreti e gli strumenti utili per la sua preparazione.

Quali pentole usare per il vitello tonnato?

Uno dei segreti per realizzare un vitello tonnato squisito è la cottura della carne che va bollita con l’aggiunta di verdure ed aromi con acqua bollente. Non cuocere però il vitello troppo a lungo, altrimenti sarà stopposo e duro da masticare. Generalmente si usa una pentola a pressione in acciaio inox, uno dei materiali più resistenti in cucina. Mantenendo la fiamma alta puoi rosolare la carne di vitello in poco olio. Se desideri esaltare il colore rosato della carne, puoi anche optare per la cottura al forno. In tal caso devi usare una casseruola con olio ed aromi. La casseruola è una tipologia di pentola molto diffusa in cucina e realizzata in diversi materiali. Sul sito Spadellami.it, che offre un ventaglio di pentole molto ampio che va dai tegami alle wok, puoi scegliere il prodotto che meglio si adatta alle tue necessità. Ci sono materiali come la terracotta e la pietra, che cucinano in modo sano e naturale, e materiali più moderni come l’alluminio ed il titanio che assicurano una cottura rapida ed omogenea.

I passaggi principali per la preparazione del vitello tonnato

Ecco le fasi della preparazione:

dopo la marinatura separa carne e verdure dalla marinata;

aggiungi la marinata nella pentola con le verdure e fai bollire;

aggiungi la carne e cuoci per un’ora per ogni chilo di carne;

togli la carne dalla pentola e falla raffreddare a temperatura ambiente;

metti la carne in frigorifero per circa 2 ore.

Mentre attendi puoi preparare la salsa tonnata, l’ultimo step della ricetta. Assicurati di avere in casa questi ingredienti:

250 g di tonno sott’olio;

3 tuorli d’uovo;

6 filetti di acciughe;

25 g di capperi sott’aceto;

15 ml di aceto bianco;

10 ml di succo di limone.

Prima di procedere fai scaricare tutto l’olio dal tonno e pulisci le acciughe accuratamente sotto acqua corrente per ottenere i filetti. Infine metti tutti gli ingredienti in un frullatore ed avvialo alla massima potenza, ottenendo un composto cremoso ma non liquido. Una volta terminato il tutto, predisponi la carne, tagliandola a fettine e aggiungi la salsa tonnata. A questo punto, non resta che gustare questo piatto fresco, ideale per un pranzo o una cena in una calda serata d’estate.