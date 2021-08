Da Tokyo all'alta Valle di Susa: coach Meo Sacchetti incontra gli appassionati del basket a Bardonecchia

Da Tokyo a Bardonecchia, nel giro di una manciata di giorni. Poche settimane. Sarà ospite d'onore della città dell'alta val di Susa Meo Sacchetti, allenatore della Nazionale di pallacanestro italiana che ha condotto gli azzurri a un piazzamento di assoluto prestigio alle ultime Olimpiadi, dopo aver conquistato la qualificazione con uno storico successo nel preolimpico in Serbia, ai danni dei padroni di casa.

Un'eliminazione ai quarti di finale contro una Francia tecnicamente e fisicamente superiore, ma tra tutte le sconfitte delle discipline a squadre dei giochi olimpici, senza dubbio quella del basket è stata la meno dolorosa, anzi: ha lasciato un'ottima eredità per il futuro sia in termini di materiale umano su cui lavorare, sia in termini di convinzione e morale.



Meo incontrerà appassionati e giovani praticanti al Palazzetto dello sport (recentemente ristrutturato e ampliato) di Bardonecchia, in via Mallen 1, a partire dalle 16.45. Un'occasione per fare fotografie, firmare autografi, ma soprattutto dispensare aneddoti e buoni consigli sul gioco della palla a spicchi. Si comincia alle 17.



A fare gli onori di casa, tra gli altri, il sindaco di Bardonecchia Francesco Avato. Il programma prevede anche una sessione di allenamento per i più piccoli. L'accesso al Palazzetto è possibile solo esibendo il green pass.