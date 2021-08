Dehors abusivi e igiene dimenticata: tre locali pubblici multati in borgo Aurora

Dehors abusivi, ma anche condizioni igieniche decisamente precarie. Ecco perché sono fioccate le multe della Polizia Municipale ai danni di tre locali pubblici sottoposti a controllo in zona Aurora.

In particolare, in corso Brescia un minimarket gestito da un uomo di nazionalità bengalese è stato sanzionato per le cattive condizioni igienico sanitarie del locale e perché aveva in vendita la merce senza esporre i prezzi.

In corso Vercelli, invece, il gestore di un bar, un uomo di nazionalità cinese, oltre che per le precarie condizioni igienico sanitarie in cui si trovava il locale, è stato sanzionato anche per aver occupato abusivamente la carreggiata stradale con la struttura di un dehors. L'abuso è stato fatto rimuovere immediatamente dagli agenti.