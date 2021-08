Grugliasco, che futuro per lo stabilimento Maserati? Volantinaggio dei sindacati ai cancelli

Sono giorni inquieti, per lo stabilimento Maserati di Grugliasco. Se già prima dell'estate si discuteva di nuovi modelli e delle ore crescenti di cassa integrazione, è di questi ultimi tempi la voce che vorrebbe la produzione della Ghibli destinata a terminare con la fine del 2023.

Una voce, come detto. Non ci sono state conferme, ma la notizia è rimbalzata da più parti. Tanto che - per chiedere chiarezza - Fiom, Fismic, Uilm e Uglm hanno fatto un volantinaggio nella giornata di oggi davanti ai cancelli della ex Bertone.



"Tutto questo non fa che rafforzare la richiesta di nuovi modelli per lo stabilimento Maserati - dicono i sindacalisti -. Diamo qualche giorno all'azienda per le risposte, poi alzeremo il tiro".