Cecilia Strada, Saviano, Linus, Mara Maionchi e "Camihawke": a Dogliani torna il Festival della Tv

In programma 341 incontri, 982 ospiti e 1.288 ore di interventi. Sono questi i numeri di dieci anni della kermesse, che vuole accendere una riflessione sul Covid-19. "È stato sufficiente così poco tempo, - hanno spiegato gli organizzatori - seppur travolti da un evento così epocale, per far sì che i valori della società civile risultino totalmente stravolti?". Il Festival non si è fermato neanche nel 2020 della pandemia e, come ha sottolineato il sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo," anche quest'anno riusciamo a trasmettere il messaggio di volontà di fare bene".