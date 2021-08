Eurovision, Torino Pride: "La nostra città è il luogo più idoneo per la kermesse"

Il Torino Pride promuove la candidatura della città ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022, il concorso musicale internazionale.

"Noi tutte e tutti - si legge in un post sulla pagina del Coordinamento Torino Pride Glbt - non possiamo che ritenere che la nostra città sia pronta e soprattutto sia il luogo più idoneo e iconico per ospitare la kermesse in quanto internazionalmente riconosciuta come una delle capitali dell'accoglienza e dell'inclusione".

Per il Torino Pride "la manifestazione, da sempre considerata anche simbolo di apertura e inclusività, non può che trarre beneficio da una cornice come Torino". Il tema è stato anche affrontato durante la trasferta a Copenhagen per il WorldPride & EuroGames che, viene evidenziato, "ci ha dato nuovamente la conferma di quanto sia importante lavorare insieme agli altri Pride del mondo e a quanto lavoro ancora ci sia da fare e a quante istanze si debba ancora rispondere. A Copenaghen abbiamo anche incontrato il board di European Pride Organisers Association e abbiamo pianificato la conferenza internazionale che si svolgerà a Torino alla fine di settembre 2022".