Cucinare la pizza in pala più lunga del mondo, Rivarolo tenta la sfida al Guinness dei Primati

Sei pizzaioli si sono uniti per sfidare il Guinness dei Primati e cucinare la pizza in pala più lunga del mondo. Davide Civitello, Viviana Falciano, Alessandra Fontana, Luca Montersino, Massimiliano Simeone e Alessandro Raffi, hanno dato vita alla "AssoPalaPizza", associazione culturale che cercherà di entrare nel Guinness cuocendo una pizza lunga 40 metri. Il tentativo si svolgerà a Rivarolo il prossimo 5 settembre.

La sfida per i pizzaioli sarà quella di preparare, cuocere e condire un'unica pizza in pala nel piazzale dell'Urban Center dove verrà allestito un forno a tunnel, attrezzato con un nastro a scorrimento che permetterà alla pizza di muoversi per la cottura.

La pizza sarà poi donata: o al pubblico presente o alle strutture socio assistenziali del territorio, a seconda delle indicazioni che fornirà l'Asl To4.