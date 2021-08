Nasconde in un'aiuola 33 ovuli di crack: arrestato pusher nel centro di Torino

Aveva scavalcato l'inferriata di un ex locale del centro di Torino, per poi accovacciarsi accanto a un albero e cominciare a scavare una buca. Già notato da due pattuglie della polizia, il ragazzo, un cittadino senegalese di 25 anni, ha nascosto con terra e fogliame un involucro in cellophane di forma sferica, per poi allontanarsi. Il fatto è successo martedì pomeriggio.

A quel punto, gli agenti hanno dissotterrato la confezione, contenente 33 ovuli di crack, per un peso di circa 30 grammi.

Il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Aveva già precedenti di polizia e un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale emesso a maggio.