Studenti afgani in Piemonte con borse di studio, Edisu: "Due sono in Iran"

Due studenti afgani, sui cinque che hanno fatto richiesta di borse di studio per frequentare le università piemontesi, stanno bene e si trovano in Iran. Ad annunciarlo è il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti, che in questi giorni drammatici per la popolazione dell’Afghanistan, sta lavorando insieme ai Rettori dell’Università di Torino e del Politecnico affinché questi giovani possano raggiungere il Piemonte e Torino.

"Ci siamo rivolti all'Unità di Crisi della Farnesina"

“Con la minaccia talebana della chiusura degli aeroporti, - spiega Sciretti - ci siamo rivolti all'Unità di Crisi della Farnesina per capire quale sia la strada migliore per cercare di aiutare questi studenti e studentesse a lasciare il paese e raggiungere l'Italia in massima sicurezza”.

Cinque studenti afgani hanno richiesto la borsa di studio

In totale sono cinque, tre donne e due uomini, ad aver fatto richiesta di una borsa di studio per l’anno accademico 2021-2022: di questi quattro sono futuri studenti del Politecnico, mentre uno dell'Università di Torino.

Edisu al lavoro per parlare con gli studenti afgani

Gli uffici dell’Edisu, da giorni, stanno cercando di fare il possibile per raggiungere il gruppo telefonicamente e via mail. Al momento con tre è stato praticamente impossibile stabilire un contatto, mentre due hanno comunicato di trovarsi in Iran. “Ci auguriamo di poter, seppur nel piccolo, dare tutto il nostro supporto” conclude Sciretti.