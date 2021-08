Radicali: "A Torino serve il sindaco della notte, figura che renda la movida piacevole per tutti"

Una figura capace di mediare tra gestori dei locali, clienti e residenti che abitano nelle zone della movida, con l’obiettivo di trasformare la notte in un momento piacevole per chi vuole divertirsi ma anche per chi desidera riposare. Dopo Roma e Milano, anche a Torino i Radicali hanno presentato una delibera di iniziativa popolare per istituire il “sindaco della notte”.

“L’obiettivo è portare il testo in Comune - spiega Silvio Viale, candidato al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Stefano Lo Russo - per farlo servirà raccogliere entro il 31 dicembre 500 firme fra i cittadini. Sarà poi il sindaco, una volta approvata la delibera, a decidere a chi affidare l’incarico".

“In molte città europee questa figura esiste già - spiega il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni - e ha ridotto i contrasti tra chi vive la notte che, non dimentichiamolo, rappresenta una fetta importante di economia”.

Per Patrizia De Grazia, candidata al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Stefano Lo Russo, aggiunge: “Le politiche della notte hanno un’enorme importanza e troppe volte il problema è stato nascosto sotto il tappeto. L’idea è riconquistare la notte, tutelando i diritti di tutti, di chi vuole divertirsi e di chi vuole riposare”.

In particolare, oltre al sindaco della notte, la delibera propone di istituire un tavolo con tutti gli attori sociali, avviare una mappatura degli spazi per attuare una rigenerazione urbana e promuovere iniziative socio-culturali a beneficio dei quartieri.