Il Fringe Festival invade tutta Torino per 11 giorni: "Rinnoviamo la magia con il pubblico"

Dalla Mole Antonelliana alla Scuola Holden, dal Planterario all'Hiroshima Mon Amour, la nona edizione del Torino Fringe Festival è pronta a invadere Torino da giovedì 2 a domenica 12 settembre, con alcune iniziative extra in autunno.

"Torna con il grande desiderio d'incontrare il pubblico dal vivo, sempre più consapevole del suo alto valore", afferma la presidente del Fringe, Cecilia Bozzolini. Un programma variegato, che spazia dalla commedia a linguaggi più contemporanei e visual delle perfomance site specific, per una proposta multidisciplinare e diversificata.

Il tema quest'anno è “Space&Time". Dopo la pandemia, un’occasione per vivere, in presenza, il presente, ma anche tutto lo spazio di una città, invadendo con le arti performative ogni luogo. Ma vuole anche essere una ricerca sul futuro e sulle direzioni spazio-temporali delle arti performative e di Torino. "Sarà un format nuovo, che rispetta però l'identità che abbiamo costruito in questi nove anni di attività: un grandissimo spettacolo dal vivo capace di reinventare, immaginare ed esplorare lo spazio e il tempo della città", afferma Bozzolini.

Il programma è stato rimodulato pensando anche a tutti gli artisti e alle compagnie selezionati nel programma originario, poi travolto dalla pandemia. "Passeremo da spettacoli che parlano di autismo, ad altri che ci parlano di infanzia violata - anticipa Bozzolini -. Diversi spettacoli e diversi saranno i punti di vista intorno alla condizione della donna in varie parti del mondo, altri ricorderanno i fatti di Genova nel ventennale o ci ricorderanno della fuga di un re che abbandonò il suo popolo. Seguiremo una geisha che ci mostrerà i segreti della cerimonia del tè, e un dj ci racconterà la strana maledizione del Club 27. In comune la grande attenzione verso il pubblico e al rapporto unico che ogni sera, magicamente, si rinnova all'alzarsi del sipario e all'accendersi delle luci".

Torna la parata, organizzata in collaborazione con Somewhere e l'Orchestra Terra Madre di Slow Food, che anima per due sabati (il 4 e l’11 settembre): nel 2021 a tema musicale, toccherà con il suo bus i luoghi simbolo di Torino, dal centro alle periferie. Nel cartellone, anche libri e uno psicoaperitivo.

IL PROGRAMMA

Giovedì 2 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Il Commissario Calamaro, un noir a tinte rosa - Paolo Gubello

Hiroshima Mon Amour

Il Conciorto - Bagini/Carlone

Arena Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Out is me - Casazoo

Venerdì 3 settembre ore 21.00

Hiroshima MonAmour

Sciaboletta - Alessandro Blasioli

Arena Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Miracolo - SuttaScupa

Spazio Kairòs

Tua, Gilda - Contrasto Teatro

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Barabba, corso di sopravvivenza al paese reale - Anteprima - Walter Leonardi/Buster/Il terzo segreto di Satira

Sabato 4 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Ionica - Alessandro Sesti

Hiroshima Mon Amour

Il Matto 2 - Massimiliano Loizzi

Domenica 5 settembre ore 21.00

Hiroshima Mon Amour

CLUB 27 - Ippolito Chiarello

Spazio Kairòs

Flirt - Silvia Torri

Scuola Holden

Tea Ceremony - Srlsy Yours

Giovedì 9 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Sbadabeng, ovvero l'arte di prendersi a schiaffi - Anselmo Luisi

Venerdì 10 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Dita di dama - Laura Pozone

Scuola Holden

Kamikaze napoletano - Arcangelo Iannace

Sabato 11 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Rusina - Rossella Pugliese

Q77

Alice, per adesso - Tedacà

Spazio Kairòs

Fantine - Servomuto

Domenica 12 settembre ore 21.00

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

100 volte sì - Peppe Fonzo

Q77

Resti umani - Onda Larsen

Eventi speciali

Venerdì 3 settembre ore 19.30

Estate in Circolo / L'Arteficio – Giardini Pubblici di via Ignazio Giulio

Presentazione libro Maledetta Primavera (di M. Loizzi)

Sabato 4 settembre ore 16.00

MAO – Museo d’Arte Orientale

Tea Ceremony - SrslyYours

ore 17.00

Vari luoghi

FRINGE PARADE #2

Giovedì 9 settembre ore 19.30

Spazio Kairòs

Psicoaperitivo- Lo Spazio-Tempo

Venerdì 10 settembre ore 19.30

Spazio Kairòs

Presentazione libro “Elogio della sbronza consapevole” di E. Remmert.

Sabato 11 settembre

ore 17.00

Vari luoghi

FRINGE PARADE #2

Mercoledì 15 settembre ore 21.00

Museo del Cinema – Cinema Massimo

Il Cielo di Pietra - Duo Bottasso e Simone Sims Longo

Venerdì 17 settembre ore 21.00 e 22.00

Infinito – Planetario di Torino

Moon - Ivan Bert w/ Filo Q

Sabato 25 settembre – Ore 19:00 – Ingresso gratuito.

Casa Teatro Ragazzi e Giovani – Sala Piccola

Casa con vista Fringe – Figli del Big Bang.

Anteprima dello spettacolo selezionato attraverso la open call “Casa con vista Fringe”, un’azione inserita nel progetto Torino Fringe Festival in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con la Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino.

Martedì 5 ottobre e mercoledì 6 ottobre ore 21.00

Festival Play with Food, Spazio Kairòs

Il talismano della felicità - Ricettario per due portate: L’arrosto e Arcano I - Collettivo Lunazione