Comunali, l'accordo tra Lo Russo e i Moderati è nero su bianco. "Nel perimetro della coalizione non c'è il M5S"

Si scrive così ufficialmente la parola fine alla vera querelle nel centrosinistra, cioè il numero di Presidenti di Circoscrizioni in quota a ciascun partito. Dove appunto i Moderati hanno fatto le bizze per ottenerne due come nella consiliatura in chiusura.

E per quanto riguarda l'accordo in sé, Lo Russo ribadisce "Non è in discussione il perimetro della coalizione politica che è stato definito da tempo ed è quello che si presenterà nelle Circoscrizioni. Nel perimetro non c'è il Movimento Cinque Stelle: in passato io per primo sono stato molto critico con loro. E gli schemi di alleanza nazionali non si rispecchiano uguali a livello locale".



Questo però non vuol dire non parlare a un certo tipo di elettorato. "Riteniamo che la coalizione del centrosinistra possa rappresentare al meglio anche alcune istanze degli elettori dei Cinque Stelle: dall'ambiente ai diritti, fino alla mobilità sostenibile - dice ancora il candidato sindaco -. Questo impegno lo sottoscrivo molto volentieri e credo che sia importante".