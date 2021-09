No Green pass: fallisce il tentativo di bloccare la stazione Porta Nuova [VIDEO]

Missione fallita. Il popolo contrario al Green pass e all’obbligo vaccinale non è riuscito a bloccare i treni alla stazione di Porta Nuova, per l’occasione blindata dalla polizia. Un finale prevedibile, visto che la manifestazione era stata pubblicizzata nei giorni scorsi su svariate chat Telegram. Le forze dell’ordine, centinaia tra polizia e carabinieri, hanno bloccato i varchi di accesso allo scalo ferroviario, controllando biglietti e green pass ai viaggiatori in partenza.

Qualche attivista ha provato ad accedere, ma è stato respinto dagli agenti, con il blitz che presto si è trasformato in presidio. Poco prima l’unico sussulto di un pomeriggio tranquillo, con un manifestante che si è rifiutato di mostrare i documenti ed è stato fermato dalla digos.

“Queste iniziative hanno uno scopo ambiguo, sono contro la legge - spiega Marco Liccione, uno dei portavoce del gruppo No green pass variante Torino - questo non è certamente un mio flop, ci dissociamo dalla violenza per cui invitiamo le persone, ogni sabato, a partecipare ai cortei popolari.

Oggi non c'è tanta gente perché le persone hanno paura, i giornali dicono che siamo terroristi e hanno diffuso terrore”. E ancora: “Il gruppo Telegram ha avuto un grande successo nel risvegliare le menti delle persone, ma consiglio di non seguirlo per la violenza, la nostra è una linea pacifica e prima o poi ci dovranno ascoltare perché siamo milioni di persone in piazza”.