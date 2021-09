Da oggi parte l'ottavo Torino Underground Cinefest live e on demand

Da oggi, 2, al 9 settembre, presso l’Ambrosio Cinecafé e il CineTeatro Baretti a Torino, si svolgerà in presenza l’ottava edizione del Torino Underground Cinefest, festival del cinema indie ideato e diretto da Mauro Russo Rouge, proposto dalle Associazione SystemOut, nella figura di Matteo Valier, e dall’Università Popolare ArtInMovimento, nella figura del locrese Annunziato Gentiluomo, e patrocinato da BIMED.

Un programma veramente ricco che prevede, dei quasi 2800 film ricevuti da tutto il mondo, 117 film selezionati. Nello specifico 16 lungometraggi di cui 13 in concorso; 19 documentari di cui 16 in concorso, 78 cortometraggi di cui 51 in concorso; e 4 proiezioni speciali con 46 anteprime italiane, 5 europee e 1 mondiale.

Rispetto all’origine continentale, si evidenzia che quasi il 70% dei film è europeo mentre considerando la nazione di provenienza le più rappresentate sono la Francia con quasi il 20% del totale, l’Italia col 14,5% e l’America con circa il 10%.

Dal programma si evince che diversi sono i prodotti diretti da registe donne, che il drammatico è il genere più rappresentato e che svariate sono le tematiche presenti anche se prevalgono quelle giovanili legate all’insoddisfazione e all’incapacità di emergere e relazionarsi. Tra i documentari che, per il primo anno godono di una sezione assestante, si distinguono prodotti di denuncia e altri dal sapore prettamente antropologico.

Per dare la possibilità, a chi non potrà partecipare al format live, di seguire comunque il festival, si è scelto di proporre parallelamente la versione on demand sul canale dedicato Vimeo, a cui si accederà attraverso il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-torino-underground-cinefest-on-demand-format-168093204299.

Oltre alle proiezioni, ai 27 incontri registrati con gli autori e ai 7 incontri live, il TUC prevede, per mercoledì 8 settembre, a seguire la proiezione del film ANNA’S WAR di Aleksei Fedorchenko, la masterclass “Trust in editing”, condotta da Hervé Schneid.

Schneid, nato il 12 maggio 1956, è un montatore cinematografico francese, che ha montato la maggior parte dei film di Jean-Pierre Jeunet. Ha vinto il premio César 1992 per il miglior montaggio di “Delicatessen”. Ha inoltre ricevuto 1 nomination ai premi BAFTA, 3 nomination ai premi César e 1 nomination ai premi European Film Awards.

Presso la sede del main-partner culturale la Scuola Di Arti Digitali Event Horizon, sita in via Sebastiano Caboto, 18/A Torino, vi saranno le seguenti talks con professionisti del settore: “Approccio alla recitazione” - Parte 1 con l’attore Andrea Zirio (6 settembre dalle ore 10.30 alle ore 11.30); “Guardare i film” col critico cinematografico Alessandro Amato (6 settembre dalle 11.30 alle 12.30); “Finanziamenti e distribuzione” col produttore Mattia Puleo (7 settembre dalle ore 10.30 alle ore 11.30); “La distribuzione indipendente in Italia” con Francesco Notarangelo, il responsabile della distribuzione, della programmazione e il direttore commerciale presso Mescalito Film S.R.L. (7 settembre dalle 11.30 alle 12.30); “Come realizzare un film low budget” con l’attore e il regista Michael Bertuol (8 settembre dalle ore 10.30 alle ore 11.30); “Approccio alla recitazione” - Parte 2 con l’attore e doppiatore Fabrizio Odetto (8 settembre dalle 11.30 alle 12.30); e “La distribuzione festivaliera di un cortometraggio” col regista Cristiano Anania (9 settembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30).

“Con quasi 2800 film ricevuti da tutto il mondo e 117 film selezionati, l’ottava edizione del Torino Underground si presenta al pubblico con l’intento di stupire ancora una volta. Numeri importanti che denotano una crescita esponenziale negli anni. In origine, nel 2014 erano due giorni di programmazione. Quest’anno i giorni sono ben otto, in due sale cinema: il blasonato Ambrosio Cinecafè e lo storico Cine-Teatro Baretti.

16 lungometraggi di cui 13 in concorso; 19 documentari di cui 16 in concorso, 78 cortometraggi di cui 51 in concorso; 4 proiezioni speciali; per un totale di quasi 74 ore di proiezioni. 46 anteprime italiane, 5 europee e 1 mondiale.

Al ricco programma di proiezioni, si aggiungono 27 incontri registrati con gli autori per la durata effettiva di 8 ore; 7 incontri live; 1 masterclass sul montaggio condotta dal montatore francese Premio Cesar Hervé Schneid; 8 talks di professionisti del settore presso la sede del nostro main-partner culturale Event Horizon.

La proposta presenta varietà di tematiche e di linguaggi con particolare attenzione a ricerca estetica e sperimentazione.

81 film su 117 in programma sono europei, un dato che conferma la tendenza di prediligere opere del Vecchio Continente che si impone per qualità a livello internazionale.

La Francia, con 21 film selezionati rappresenta il paese più presente nella nostra lineup 2021. Soddisfazione personale per i 17 film italiani, tra concorso e fuori concorso, presenti quest’anno. Gli Stati Uniti alimentano il festival con ben 12 film e, con immenso piacere, diamo il benvenuto alla cinematografia brasiliana, che per la prima volta in assoluto dall’inizio del Torino Underground, si presenta con 6 film (tutti in concorso).

Ringrazio tutto il team di lavoro che cresce di anno in anno nel tentativo di gestire l’evento nel migliore dei modi. In particolare ringrazio i miei due strettissimi collaboratori e soci Matteo Valier e Annunziato Gentiluomo, senza cui tutto ciò non esisterebbe. Continuiamo offrendo qualità al nostro pubblico e visibilità a eccellenze cinematografiche che difficilmente sarebbero fruibili sul grande schermo. Continuiamo a crederci e a crescere, senza mai sederci sugli allori”, afferma l’ideatore e il direttore artistico Mauro Russo Rouge.

“In queste otto edizioni, si è cresciuti parecchio e si sono affrontate diverse sfide con creatività e originalità. Considerando solo gli ultimi quattro anni si è passati da tre giorni (25 - 27 marzo 2018), presso il Cinema Classico di Torino, agli otto giorni di programmazione di questa ottava edizione, in due sale, l’Ambrosio Cinecafè e il CineTeatro Baretti, con 117 film in programmazione, con molti momenti di riflessione con gli autori sia in presenza sia registrati, e diversi eventi speciali. Rispetto alle tematiche, invece, nell’ottavo Torino Underground prevalgono quelle giovanili legate all’insoddisfazione e all’incapacità di emergere e relazionarsi, anche se per sensibilità il festival è vicino a tematiche più ardite e sperimentali.

Il genere drammatico resta sempre il “pasto” privilegiato dei festival generalmente. I film drammatici, difatti, lasciano normalmente più di altri spazio alla riflessione e rendono più agevole l’approfondimento con gli autori, anche se non mancano le commedie.

Si individuano inoltre alcuni cortometraggi senza dialoghi con un aspetto visivo straordinario, indice della qualità indiscussa di giovani autori, soprattutto stranieri”, precisa il co-product manager, il locrese Annunziato Gentiluomo.

“L’introduzione, in questa ottava edizione, della categoria documentari, curata dal critico cinematografico Alessandro Amato, presenta diversi titoli in concorso, ben 16 di cui 5 italiani dove si spazia sia in termini tematici sia per quanto concerne la scelta registica. Ci raccontano storie incredibili attraverso materiali d’archivio. Era doveroso data la qualità dei prodotti arrivati da tutto il mondo e l’attenzione posta alla trattazione delle varie tematiche. Tra i prodotti selezionati in molti casi si ricorre a un approccio squisitamente antropologico con una volontà di far luce su un fenomeno attraverso la telecamera, anche se non mancano quelli caratterizzati da una verve di esplicita denuncia sociale.

Non sarà facile per le tre giurie internazionali scegliere i migliori prodotti, dato il grande lavoro fatto dal team di selezione.

In fine vorrei ricordare che i premi in denaro di questa edizione saranno di 1000 $ per il Miglior Lungometraggio e di 500$ per il Miglior Cortometraggio”, conclude il co-product manager Matteo Valier.

Si evidenzia che i mediapartner dell’evento sono, accanto ad ArtInMovimento Magazine, Sentieri Selvaggi, CameraLook, La Settima Arte, Cinematographe.it, Cinema4Stelle, Taxidrivers, FucineMute, Central Do Cinema, Der Zweifel, Fotogrammi, Psycofilm, Italia Che Cambia, Piemonte Che Cambia, MusiCulturA online, ArtApp, TorinOggi, Italy in the World ed Elastic Media News.

Si configurano, come partner culturali, Event Horizon, Forword, Realeyz, Uam.Tv, il Circolo del cinema di Tortona, il CineTeatro Baretti, l’Ambrosio Cinecafè e FilmFreeway.