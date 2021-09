Turismo Torino, Trenitalia e Ryanair insieme per aumentare il flusso turistico in città

Con l’obiettivo di incrementare la domanda turistica verso il capoluogo subalpino, l’ATL Turismo Torino e Provincia ha stretto delle collaborazioni con importanti vettori, quali Trenitalia e Ryanair. C’è ancora tempo, infatti, per regalarsi un soggiorno a Torino.

I pacchetti realizzati da Promotur, Oneiros Viaggi e Somewehere - da una a tre notti - sono comprensivi di soggiorno in hotel (3 e 4 stelle) con prima colazione inclusa, ingressi ai principali musei della città, tour guidati tematici, esperienze golose ed esclusive.

Inoltre, tutti coloro in possesso di biglietti validi sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca ed Intercity con destinazione Torino, possono acquistare la seconda Torino+Piemonte Card scontata al 50% per visitare, in modo semplice ed economico, i prestigiosi musei e le importanti mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino e del Piemonte oltre ad ottenere molteplici riduzioni.