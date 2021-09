Via Borsellino, nell'area dell'ex Westinghouse sorgerà un Centro Congressi

Si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo civico un incontro tra la sindaca Chiara Appendino, l'assessore al commercio Alberto Sacco e i rappresentanti di Esselunga ed Fmc in merito al futuro del centro congressi nell'area Westinghouse, in via Borsellino.

"Finalmente - ha sottolineato la prima cittadina - anche questa area, dopo tanti anni di attesa, avrà una nuova vita. A trovare spazio sarà infatti un nuovo Centro Congressi gestito dalla società Fiera Milano Congressi, leader europeo del settore grazie a MiCo, attraverso cui si apriranno nuove opportunità tanto per il turismo congressuale - con tutto l'indotto che ne consegue - quanto per il lavoro in senso stretto".