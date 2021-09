Licenze scadute, gli ambulanti tornano a far sentire la propria voce: "La politica aspetta un gesto estremo per occuparsene?"

"Se oggi non arrivano risposte, martedì partiamo con le proteste: prima con i volantini come abbiamo anticipato e poi con la mobilitazione". Non abbassano la guardia, i rappresentanti del mondo del commercio ambulante, che già nelle passate settimane avevano chiesto di accendere i riflettori sulla vicenda delle licenze scadute e sulle conseguenze - anche gravi - che la questione sta generando sul settore.



"Sono passati 15 giorni dal nostro sit in sotto la Regione, oltre ad altri 20 giorni in cui i colleghi non lavorano", è l'urlo disperato che viene affidato ai canali social dai rappresentanti del Goia, una delle sigle del commercio autonomo. "Questo per fare capire cosa contiamo per qualche politica se non per venire a riscattare voti nelle nostre piazze".