Comunali, con il Carroccio di Damilano anche i civici: "La Lega Padana corre con noi"

16 donne e 24 uomini, con capilista l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, le parlamentari torinesi Elena Maccanti e Marzia Casolati e la consigliera comunale Francesca Parlacino: è questa la composizione della lista della Lega.

Il segretario provinciale del Carroccio Alessandro Benvenuto si è presentato questa mattina alle 10.30 presso gli uffici elettorali di via Giulio per depositare la lista in vista delle Comunali di Torino ad ottobre.