Lo Russo: "Ascoltiamo le esigenze della città, così puntiamo a vincere"

Il programma per il governo di Torino "parte dall'ascolto della città e in cui tutta la coalizione può riconoscersi, con un progetto di città che ha obiettivi di mandato e azioni di breve periodo, con proposte concrete come quelle sulla macchina comunale, la riduzione delle tariffe delle mense scolastiche, dei nidi e della Tari per il commercio ambulante, o l'istituzione del sindaco della notte, il raddoppio dell'estensione delle piste ciclabili, gli spazi dismessi fruibili dal Terzo Settore". Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, presentando il programma della coalizione.

"Programma che tiene conto delle esigenze reali della città"

"Vinceremo le elezioni - ha detto Lo Russo - perché abbiamo le idee chiare sulla città e perché faremo una campagna elettorale fra le persone, strada per strada, perché noi abbiamo davvero a cuore il destino della città". Il programma elettorale della coalizione, "è figlio di un percorso che ha coinvolto tante energie della città - ha aggiunto il candidato sindaco del centrosinistra - e che porta a sintesi una visone omogenea e coerente".

"La cifra caratterizzante delle proposte - prosegue Lo Russo - è il perimetro valoriale che ci differenzia nettamente dal centrodestra: sviluppo accompagnato ai temi solidarietà, netta e chiara collocazione europeista ed europea della città, ruolo centrale delle donne".

Potenziamento dei trasporti e messa in sicurezza delle scuole

Fra le prime azioni in caso di vittoria, spiega Lo Russo, "la questione della macchina comunale, perché molte azioni dipenderanno dalla capacità di tradurre quello che vogliamo fare in azioni concrete. Le risorse ci sono ma non vanno perse e questo richiede competenze amministrative e capacità di guida di una macchina complessa come l'amministrazione pubblica, altro tema che ci differenzia dal centrodestra". Fra i punti del programma, spiega ancora il candidato sindaco del centrosinistra, un progetto di messa a norma degli edifici scolastici "a partire dalle periferie, riaprire i servizi chiusi da questa amministrazione in periferie e un potenziamento strutturale dei mezzi pubblici in periferia e mettere mano al piano regolatore in ottica metropolitana e integrando la pianificazione dei trasporti".

Far rientrare Torino nell'Osservatorio della Tav

"E' obiettivo del centrosinistra rientrare nell'Osservatorio della Torino-Lione. La nostra è una coalizione e la dialettica politica è una cosa sana". Così Lo Russo sul tema della Tav, che vede alcuni elementi della coalizione dichiaratamente contrari all'opera.