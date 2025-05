Alessandro Benvenuto diventa commissario della Lega a Moncalieri

Moncalieri si avvicina a grandi passi all' appuntamento elettorale del 2026 . Se nei giorni scorsi la prima forza politica a 'scendere in campo' era stata Forza Italia , adesso anche la Lega si muove.

“Già nei prossimi giorni – proseguono – prenderemo contatti con le forze del centrodestra per avviare un dialogo costruttivo finalizzato alla definizione di un progetto politico vincente per Moncalieri”. L'obiettivo è quello di individuare il candidato sindaco entro l'autunno, per sfruttare i mesi successivi per farlo conoscere prima dell'appuntamento elettorale della primavera del prossimo anno.