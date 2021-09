Tram bloccati dalle auto in malasosta: nel 2021 a Torino già 111 casi

Corso Belgio, corso Sommelier nel tratto tra corso Turati e corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele, corso Raffaello e corso Giulio all'angolo con corso Palermo. Sono queste le strade "maglia nera" di Torino per la malasosta, dove si registrano cioè il maggior numero di "parcheggi selvaggi" che bloccano i tram. Per questo la Polizia Municipale, insieme a Gtt, ha deciso di promuovere una campagna di comunicazione dal titolo "Rispettare le corsie preferenziali può fare la differenza".

Tre video contro la malasosta sui binari

Nel dettaglio sono stati realizzati tre video che ritraggono un'automobilista indisciplinato che parcheggia sui binari. Quest'ultimo litiga con alcuni passeggeri sul tram, con i quali si ritrova faccia a faccia a distanza di poco tempo, rispettivamente nei panni di dentista e manager che seleziona curriculum. I filmati - che verranno diffusi sui social e canali interni dei mezzi pubblici - sono stati "girati in condizioni reali".

Nel 2021 fatte 280 mila multe per malasosta

"Nel 2021 - ha spiegato il comandante dei Civich Emiliano Bezzon - abbiamo fatto 280 mila multe per malasosta, di cui oltre 100 mila per parcheggio su corsia riservata ai mezzi pubblici. Nonostante l'incremento dell'attività sanzionatoria, non è diminuita la tendenza alla malasosta". E il conto come ha spiegato il capo dei vigili, è salato: si va da 90 euro di multa, ai 300-500 di risarcimento per interruzione di pubblico servizio.

Nel 2021 ben 111 tram bloccati da auto in malasosta

Vittime del "parcheggio selvaggio" sono soprattutto i tram 9 e 15, seguiti poi dal 4 e dal 16. Nel 2021, nonostante i lockdown, si sono registrati 168 "fermi" di mezzi pubblici a causa di auto messe male: di questi ben 111 erano dei mezzi su rotaia. Nel 2019, cioè pre-covid, erano stati 424 stop in linea e di questi 168 erano tram.

"Non vorremmo arrivare a sanzionare e rimuovere veicoli"

"Noi vorremmo che chiunque si rendesse conto dell'impatto fortemente negativo che ha un gesto minimo come lasciare auto sui binari: non vorremmo arrivare a sanzionare e rimuovere veicoli", ha concluso Bezzon.