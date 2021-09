Moncalieri, al volante della Porsche con le infradito provoca un incidente che coinvolge l'auto dei carabinieri

Le conseguenze per due carabinieri non sono state piacevoli, visto che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale, ma le conseguenze dell'incidente avvenuto al confine tra Moncalieri e Torino, nella zona di via Somalia, potevano essere ben peggiori.

Un paio di giorni fa, infatti, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore a causa del sinistro provocato da un rom di Nichelino alla guida di una Porsche, che ha innescato una pericolosa carambola che hai coinvolto anche una vettura dei carabinieri.

L'uomo guidava con le infradito e non è chiaro se abbia perso il controllo della macchina proprio per questo: i rilievi sono stati portati avanti dalla Polizia locale di Moncalieri, quel che è certo è che, visto lo stato in cui erano le auto coinvolte nell'incidente, per le persone coinvolte poteva finire davvero male.