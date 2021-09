Sacco-Martinetti (M5S): "Su Finpiemonte urgente chiarimento tra Giuna regionale e Cda"

"Cosa aspetta la Giunta regionale ad incontrare il Consiglio d'amministrazione di Finpiemonte? E' urgente un chiarimento, così come richiesto dai vertici della società", sottolineano Sean Sacco e Ivano Martinetti, rispettivamente capogruppo e Consigliere regionale M5S. "Le frizioni, dentro e fuori la sede di Galleria San Federico a Torino, sono fin troppe".

"Dimissioni del direttore generale, richieste di chiarimenti della Corte dei Conti sulle consulenze esterne, rapporti tesi con la Giunta regionale ed infine, la maggioranza a guida Cirio e Lega, intenzionata a ridurre il numero dei componenti del board, senza alcun motivo giustificato ma con il solo obiettivo di ridurre gli elementi in grado di offrire controllo e trasparenza".

"Finpiemonte, in questo momento storico, è destinata a svolgere un ruolo fondamentale per cittadini ed imprese. La “cassaforte” della Regione Piemonte sarà infatti chiamata a gestire i fondi del Recovery Plan. E' dunque inaccettabile che prosegua questo clima di veleni e scarsa chiarezza. Auspichiamo dunque che venga messo in calendario, nel più breve tempo possibile, un confronto tra i vertici di Finpiemonte e la Giunta regionale, oltre ad un ulteriore e doveroso passaggio in Consiglio regionale".

"In ballo c'è il futuro del nostro territorio, che sarà determinato in buona parte anche da come saranno gestiti i fondi del Recovery plan. La Giunta non può continuare a fomentare tensioni, serve un chiarimento affinché, Regione e società partecipate, lavorino nella stessa direzione", concludono i due esponenti del M5S.