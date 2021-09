Gtt assume attraverso un Master di alto apprendistato

Gtt, l'azienda del trasporto pubblico torinese, va a caccia di 'talenti' potenzialmente adatti a ricoprire posizioni di management.

L'innovativa iniziativa prevede l'inserimento tramite il Master Universitario di II Livello in Alto Apprendistato in Management delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale dell'Università in collaborazione con la Scuola Master del Politenico e gestito dal Corep. I candidati selezionati saranno assunti fin dall'inizio del master che avrà durata biennale, sarà gratuito ed erogato in modalità alto apprendistato, con 14 posizioni disponibili distribuite nelle aree ingegneristica, informatica, giuridica, economica/management.

L'iniziativa si inserisce nelle azioni di innovazione e sviluppo previste dal piano industriale di Gtt per il potenziamento e il rinnovo nei principali settori aziendali. Il Master tratterà tematiche trasversali per i vari profili inseriti, sviluppando argomenti come pianificazione e programmazione delle aziende Tpl, economia e marketing, aspetti giuridici, sostenibilità e digitalizzazione, declinati sulle peculiarità delle aziende di trasporto pubblico e servizi per la mobilità.