La Casa del Quartiere San Salvario ospita la proiezione della serie web "Carmen Forever"

Sabato 11 settembre, alle ore 20.45 alla Casa del Quartiere di San Salvario (via Morgari 14), si terrà la proiezione integrale della mini-serie web in dieci puntate “Carmen Forever”, che conclude il progetto sindacale unitario ed intercategoriale torinese, nato prima della pandemia dalla co-progettazione tra Cgil, Cisl, Uil e Spi, Fnp, Uilp Torino e le Associazioni Alma Teatro, Compagnia 3001 e Terra Terra di Torino, come progetto e laboratorio teatrale di rielaborazione, in chiave moderna, dei temi trattati dalla Carmen di Bizet, attraverso il confronto tra le esperienze e i vissuti delle lavoratrici e pensionate, le “Carmencite”, che hanno partecipato al percorso artistico.

Il progetto è stato interamente prodotto/finanziato da Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp, Uilp Torino e Unisind.

Inizialmente il progetto doveva concludersi con uno spettacolo teatrale, ma in seguito alla pandemia Covid e alle relative norme di contenimento della sua diffusione, si è deciso per la mini-serie web.

Il video tratta temi di genere di grande attualità, legati al lavoro, alle libertà, al contrasto alla violenza, alla partecipazione delle donne e rappresenta un possibile supporto da utilizzare anche nelle iniziative sindacali e territoriali future.

In occasione del 25 novembre 2020, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le organizzazioni sindacali insieme alle professioniste delle compagnie teatrali hanno organizzato una diretta Facebook con la partecipazione della Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare contro i femminicidi, e le “Carmencite”.

Il progetto ha varie peculiarità di genere, interculturali ed intergenerazionali e nasce dall’esperienza dell'intercategoriale donne di Torino durante le lotte delle donne degli anni ‘70 nelle fabbriche torinesi che hanno portato, tra le altre, alla conquista delle Leggi 194/78 e 833/78.

L’appuntamento finale, quindi, è per sabato 11 settembre: saranno disponibili le cuffie per il sonoro dei video che verranno proiettati sullo schermo. Per accedere è obbligatoria l’esibizione del green pass.

Il progetto è visionabile alla pagina fb: https://www.facebook.com/114238853712838/posts/342807640855957/

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a: info@associazioneterraterra.org