Comunali, Lo Russo: "No ad alleanze con il M5S. Vinceremo al primo turno"

"No ad apparentamenti con nessuno, men che meno coi 5 stelle"

"Il perimetro del centrosinistra - ha detto il capogruppo del Pd - è definito e resta tale: non faremo apparentamenti con nessuno, men che meno coi 5 stelle. Noi lavoriamo per vincere al primo turno e se non ci riusciamo ci rivolgeremo agli elettori degli altri undici sindaci, non solo a quelli del Movimento".

"Obiettivo convincere gli indecisi"

E Lo Russo è consapevole che da qui al 3 ottobre il compito più difficile sarà quello di convincere chi ancora non sa se andrà a votare, pari ad un terzo degli elettori. "Il primo partito in città - ha sottolineato - è quello del non voto: di questo la stragrande maggioranza sono i delusi del centrosinistra. Ci sono poi indecisi, che guarderanno al progetto migliore". E proprio i Moderati, per Lo Russo, rappresentano l'ago della bilancia per la vittoria: "Sono la vera frontiera che darà o non darà la vittoria al centrosinistra: completano la nostra offerta politica, rappresentando gli ideali dei riformisti".

Giaccone lancia stoccata a Portas: "Obiettivo creare forza di centrosinistra costruttiva, non parlare di posizioni"