Omicidio di Porta Palazzo: presunto assassino ricoverato alle Molinette

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Molinette l’uomo che ieri pomeriggio, a Porta Palazzo, avrebbe ucciso a coltellate un 65enne marocchino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi.

Il presunto assassino è stato rintracciato poco dopo il delitto in piazza Statuto, gravemente ferito. Gli inquirenti non escludono che possa avere tentato il suicidio, probabilmente utilizzando la stessa arma con cui ha ucciso il connazionale. In passato la vittima aveva vissuto in un appartamento nel quartiere di Barriera di Milano, ma da qualche tempo vagava per strada, utilizzando la notte i dormitori.