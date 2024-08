Case popolari, recuperato un altro alloggio occupato abusivamente in via Montevideo

Un altro alloggio occupato abusivamente è stato liberato. E' successo nel complesso Atc di Borgo Filadelfia, tra via Montevideo, via Taggia, via Reduzzi e via Tunisi. Proprio l'area dove pochi giorni fa si erano ritrovati alcuni residenti con il presidente della Ciroscrizione, Massimiliano Miano e il coordinatore al commercio, Dario Pera.