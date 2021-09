EOLO: per una connessione internet veloce come il vento

L’azienda EOLO offre offerte innovative, smart e a prezzi interessanti ed economiche, per una connessione internet veloce e immediatamente disponibile.

La EOLO S.p.A. si è ormai affermata sul mercato come uno dei migliori provider di connessione internet veloce e affidabile, la cui applicazione avviene in tempi brevissimi e la cui distribuzione può arrivare ovunque.

Nata prima di tutto nell’ambito dei videogiochi, l’azienda EOLO si è sviluppata a tal punto da elargire, ora, servizi dal piano tariffario snello e accessibile, con prezzi competitivi e qualità e prestazioni che nulla hanno da invidiare alle realtà concorrenti presenti sul mercato.

Perché rivolgersi proprio ad EOLO S.p.A.?

Perché in una realtà digitale e multiforme come questa, la connessione internet è ormai un bene di prima necessità al pari di acqua, luce e gas. Impensabile vivere in un mondo caotico e frenetico, che si muove e opera sul filo sottile di una fibra ottica, tecnologia ormai presente praticamente ovunque sul territorio, ed anch’essa compresa tra i servizi di EOLO.

Che cosa offre EOLO?

EOLO non si limita ad offrire solo una connessione internet veloce e stabile, domestico e non, ma propone anche specifici pacchetti tematici che presentano molteplici funzionalità, di modo da rispondere alle esigenze di qualsiasi cliente.

Più nello specifico, si può personalizzare l’offerta base, il cui canone parte solo da 24,90 euro al mese, scegliendo tra i piani tariffari di intrattenimento, sicurezza e studio e lavoro.

Cosa comprendono tali offerte?

Il pacchetto intrattenimento, oltre a promettere prestazioni elevate di gaming in alta definizione, grazie alla trasmissione nitida e veloce streaming di qualsiasi contenuto audiovideo si desideri, incentiva l’esperienza di gioco online con ben 12 mesi di abbonamento omaggio a PlayStation Plus. Con il suo router all’avanguardia, è in grado di dispensare una connessione con velocità elevate, fluida e subito disponibile, partendo dai consuetudinari 30 Mb/s, fino ad arrivare ai 100 Mb/s

Per quel che concerne il piano di sicurezza, unitamente alla connessione internet veloce viene offerta anche un’ottima ed efficace protezione antivirus, e un comodo servizio di Parental Control, utile a proteggere la navigazione dei più piccoli abitanti di casa e componenti della famiglia. Si tratta di un servizio che unisce, alla velocità l’importanza di avere un sistema che sia sempre protetto da minacce esterne, soprattutto quando al computer, smartphone, tablet o smart tv si trova un bambino che non è ancora esperto di tutti i rischi a cui ci si può esporre quando si naviga in rete.

Infine, vi è il pacchetto aggiuntivo studio e lavoro. Questo servizio è specificamente rivolto a coloro che, soprattutto a causa dello stato di emergenza instaurato a seguito della pandemia da Covid-19, si trovano costretti a dover lavorare e/o studiare da casa, con mezzi spesso non molto performanti. Per lavorare al meglio e garantire un environment più vicino a quello professionale e pubblico, si può evitare la noia di problemi di trasmissione audio e video durante le conferenze, particolarmente fastidiosi per i ragazzi che seguono le lezioni da casa, con l’ottima connessione veloce offerta da EOLO. Grazie ai suoi router di ultima generazione, l'azienda garantisce una navigazione e uno streaming stabile, senza cali o interruzioni, per poter rendere quanto più possibile agevole la didattica a distanza e lo smart working, ormai divenuti parte della quotidianità degli italiani nell’ultimo anno e mezzo.

Oltre all’ultravelocità assicurata dall’efficienza del router fornito in dotazione dai tecnici di EOLO, questo piano tariffario prevedere anche un abbonamento in omaggio di ben 12 mesi a Microsoft 365, garantendo così un pacchetto di programmi fondamentali per qualsiasi lavoro e compito da svolgere a casa, rendendo più semplice la vita di lavoratori e studenti.

EOLO inoltre ha una soluzione anche per chi ha una seconda casa, o ha necessità di una connessione internet solo in alcuni periodi: grazie all’offerta QuandoVuoi, infatti, l’utente ha la possibilità di attivare la connessione tramite delle ricariche periodiche (con durate diverse, dai soli 2 giorni, alla settimana, due settimane, fino ai 3 mesi). Una soluzione particolarmente conveniente, specie considerando che non è previsto nessun canone mensile per usufruirne, viene pagato solo l’effettivo coso delle ricariche, l’unico costo (una tantum) è quello dell’installazione dell’antenna.

Insomma, se si stanno cercando delle offerte internet a casa , le tariffe di EOLO sono tra le più convenienti presenti in mercato. Non solo, l’ottima soluzione dei pacchetti mirati va incontro alla necessità di ogni tipo di consumatore. Che sia un videogamer incallito, o un abitudinario fruitore delle piattaforme di streaming, ora piuttosto in voga, o che si tratti, più semplicemente, di uno smart worker o uno studente obbligato a sfruttare le risorse domestiche per la didattica a distanza, EOLO S.p.A. offre delle soluzioni che rispondono ad ognuna di queste necessità; e lo fa non elargendo solo una connessione internet domestica stabile e veloce, che vanta l’uso dei router di ultima generazione e delle tecnologie più all’avanguardia, come la fibra ottica, ma offrendo anche dei comodi abbonamenti a servizi che favoriscono e facilitano la pratica di attività ludiche, lavorative ed educative a prezzi estremamente convenienti.

Se si è in cerca di qualcosa in più, oltre la semplice possibilità di navigare ultra veloce EOLO potrebbe essere esattamente ciò che si sta cercando.