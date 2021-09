Obbligo di Green Pass nelle scuole, il 13 settembre anche a Torino il primo sciopero

I sindacati ANIEF e SISA hanno proclamato infatti per lunedì uno sciopero del personale docente - che potrebbe coinvolgere anche bidelli, tecnici e gli uffici amministrativi - contro l'obbligo di Green Pass , ma non solo.

ANIEF, oltre a protestare contro l'obbligo per il personale scolastico della certificazione verde, si mobilita il 13 settembre per "l’assenza di provvedimenti di significativa riduzione del numero alunni per classe; l’indennità di rischio Covid per il personale scolastico in presenza; la mancata trasformazione dell'organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; la stabilizzazione; la conferma nei ruoli dei diplomati magistrali".

La SISA ha proclamato lo sciopero per accendere i riflettori su "ambiente e per il clima, così come la costruzione di una scuola aperta e partecipata".