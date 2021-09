Migranti, tensioni al Cpr di corso Brunelleschi: incendiati alcuni materassi. Tre i fermati

Nuove tensioni al Cpr di Torino, il centro di permanenza e rimpatrio di corso Brunelleschi. Un gruppo di migranti in attesa di essere espulsi hanno incendiato alcuni materassi dei moduli abitativi della cosiddetta area rossa, che ha subito gravi danni. I posti letto non agibili sarebbero 35. Alcuni ospiti sono stati portati in infermeria per escludere eventuali intossicazioni.

Una colonna di fumo nero si è levata dalla struttura: è visibile da diversi punti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. La polizia è al lavoro per identificare gli autori della protesta. Al momento i fermati sarebbero tre.