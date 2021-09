Un arresto per spaccio ai giardinetti di via Duilio

Lunedì pomeriggio personale della Squadra Volante impegnato nel servizio di controllo del territorio a bordo di motociclette, monitorando l’area di via Duino angolo corso Caio Plinio, ove insistono i giardinetti, ha notato dei movimenti sospetti fra 2 cittadini italiani.

Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato di allontanarsi repentinamente ma i motociclisti sono riusciti a fermare entrambi. Uno dei due, ventitreenne, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, appena acquistata dall’altro, un quarantunenne che, nell’occorso, ha cercato di disfarsi di altre dosi già suddivise per lo smercio. Il pusher, che ha numerosi precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato in quanto trovato in possesso di un cellulare.

A causa dei suoi precedenti, infatti, l’uomo era destinatario del divieto di possesso di apparati comunicazione. Il ventitreenne, invece, è stato sanzionato amministrativamente.