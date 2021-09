Domani sarà "Back to school", open day alla scuola Holden

Sabato 11 settembre la Holden organizza Back to School, un Open Day in cui si potranno seguire lezioni e incontri e scoprire come si insegna, cosa si impara e com’è la poco scolastica vita della Scuola.

Verranno presentati Original, master biennale in narrazione, e Academy, laurea triennale in scrittura, oltre a una serie di attività collaterali per professionisti e under 18. Il 10 settembre, alla Holden ci sarà anche una data speciale dei test d’ingresso per Academy e Original. Partecipare all’Open Day è infatti una buona occasione, per chi ha intenzione di venire a fare il test, di vivere la scuola un giorno in più. Chi non ha ancora le idee chiare, invece, all’Open Day potrà togliersi ogni dubbio e poi fare il test online nelle date successive.

Back to School comincia alle 10 con una colazione in cortile, offerta a tutti i partecipanti. Dopo di che, le aule saranno aperte, e staff e studenti saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità del pubblico.

I momenti dedicati ad Academy e Original sono tre: il primo, alle 10.30, è Pagine con la scrittrice Lorenza Ghinelli, per esplorare e analizzare le tecniche di scrittura nascoste tra le righe di alcuni grandi autori. Alle 11.00 ci sarà Spazio plotting, con lo scrittore Raffaele Riba, una lezione vera e propria a cui parteciperanno gli studenti e le studentesse della Holden e in cui si potrà sbirciare il lavoro quotidiano di una classe. Alle 11.30 la scrittrice Eleonora Sottili dialogherà con Beatrice Salvioni, giovane diplomata di Original che è diventata un caso editoriale: il suo romanzo inedito è stato opzionato da più di 30 case editrici internazionali. In Italia verrà pubblicato da Einaudi.

Per chi lavora nel mondo della scuola, alle 10.30 Paolo Di Paolo terrà la lezione Storia e storie, incentrata su come sia possibile utilizzare le tecniche di narrazione per migliorare il proprio modo di insegnare e ridurre la distanza che a volte pare crearsi tra chi sta dietro la cattedra e chi segue le lezioni tra i banchi o dietro uno schermo.

Per i più giovani sono previste due attività. Writers’ Box per midi-umani, dai 12 ai 18 anni, un laboratorio di scrittura in cui ognuno dovrà pescare l’immagine di un’opera d’arte e usarla come spunto per scrivere un racconto. L’autore o l’autrice della storia più bizzarra avrà la possibilità di partecipare a uno dei corsi di Fronte del Borgo in autunno. La Merenda Selvaggia del Back to School comincerà alle 11.00 e sarà dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Sarà la prima Merenda Selvaggia in presenza dopo più di un anno, per festeggiare il rientro tra i banchi con la dovuta dose di meraviglia.

Per chi lavora nel mondo della comunicazione, e più in generale si trova ad avere a che fare con il mondo aziendale, alle 11.30 lo scrittore Emiliano Poddi terrà la lezione You’re going to remember me this time, in cui si parlerà di una delle sfide più grandi di chi lavora in questo settore: essere riconoscibili, avere un’identità ben precisa e farsi ricordare dal proprio pubblico.

Il gran finale è Parlarne tra amiche alle 12.30 in General Store, insieme a Simonetta Sciandivasci ed Ester Viola: le due autrici sceglieranno alcuni temi di attualità per discuterne in una sorta di intervista alternata.

Alle 10 e alle 13.30, chi vorrà potrà partecipare a dei tour guidati insieme agli studenti della Holden, che racconteranno ai visitatori la storia della Caserma Cavalli e tutto quel che c’è da sapere sulla vita di Scuola.

Per le attività in cortile non ci sarà bisogno di prenotazione. I posti per gli eventi in aula, invece, sono limitati. Ci si può prenotare con Eventbrite, seguendo i link su scuolaholden.it/openday.

Per entrare a Scuola è necessario il Green Pass, per garantire a tutti la possibilità di partecipare alla giornata senza paure e preoccupazioni. La mascherina va indossata negli ambienti chiusi, e valgono sempre le regole di distanziamento.













PROGRAMMA



ore 10

Cortile / accoglienza e bar (caffè & dolcezze)

Fronte del Borgo / Writers’ Box per midi-umani (12-18 anni), con Valentina Manganaro (niente prenotazione)





ore 10.30

General Store / Academy: Pagine, con Lorenza Ghinelli

Aula 3 / Holden per le scuole: Storia e storie. Connessioni narrative in aula, con Paolo Di Paolo





ore 11

Aula 2 / Original & Academy: Spazio plotting, con Raffaele Riba (niente prenotazione)

Fronte del Borgo / Back to School per mini-umani (5-11 anni), con Merende Selvagge





ore 11.30

General Store / Original: Grandi speranze, con Eleonora Sottili e Beatrice Salvioni

Aula 3 / Holden Pro: You’re going to remember me this time, con Emiliano Poddi





ore 12.30

General Store / Parlarne tra amiche, con Simonetta Sciandivasci ed Ester Viola





ore 10 e ore 13.30 / tour guidati della Scuola