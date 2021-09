Dopo due edizioni saltate per Covid, col Mercato Rivoli si trova per tre giorni al centro dell'Europa

Regioni d’Europa arriva a Rivoli nel weekend del 17-18 e 19 settembre, mostra-mercato itinerante dedicata al cibo e all’artigianato europei. Tre giorni di prodotti enogastronomici tipici italiani e non, street food, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto altro dalle 9 del venerdì fino alle ore 23 della domenica. L’entrata è libera.

“ Dopo le due edizioni di Marzo 2020 e 2021 annullate, torna il Mercato Europeo in una nuova veste come “Regioni d’Europa” sempre lo stesso format organizzato da Fiva Confcommercio. Finalmente il ritorno di un evento che dà una piccola spinta ad una graduale ritorno alla normalità ”, dichiara l’assessore comunale al Commercio, Paolo Dabbene .

Regioni d’Europa interesserà Rivoli nell’ampia zona fra Piazza Martiri della Libertà, Corso Francia, Via Piave e Corso Susa. Per l’occasione sono state disposte due aree parcheggio: una in Piazza Principe Eugenio, l’altra in Corso Primo Levi.