"Il terzo settore? E' un'impresa", il progetto promosso da Vol.To con Camera di commercio

L’Associazione Volontariato Torino - Vol.To con il sostegno della Camera di commercio di Torino promuove il progetto denominato “IL TERZO SETTORE? È UN’IMPRESA!” che intende realizzare iniziative di promozione dell’imprenditoria sociale attraverso la messa a disposizione a Enti del Terzo Settore e a aspiranti imprenditori attività di sensibilizzazione, formazione, consulenza al fine di avviare nuove imprese sociali nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

Nel concreto il progetto si articola nelle attività descritte di seguito.

Seminari in cui si affronterà la specificità dell’Impresa Sociale all’interno del più ampio mondo del Terzo Settore

Orientamento costituzione nuovo Ente del Terzo Settore

28 settembre 2021 - orario 15:30 - 18:00

26 ottobre 2021 - orario 15:30 - 18:00

23 novembre 2021 - orario 15:30 - 18:00

13 dicembre 2021 - orario 15:30 - 18:00

Per enti già costituiti: Trasformazione di una Onlus (460/97) in Ente del Terzo Settore

14 settembre 2021 - orario 10:00 - 12:30

12 ottobre 2021 - orario 10:00 - 12:30

9 novembre 2021 - orario 10:00 - 12:30

Per enti già costituiti: Trasformazione di un Ente non profit in Ente del Terzo Settore

21 settembre 2021 - orario 10:00 - 12:30

19 ottobre 2021 - orario 10:00 - 12:30

16 novembre 2021 - orario 10:00 - 12:30

7 dicembre 2021 - orario 10:00 - 12:30

Gli incontri si terranno in modalità on line. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, previa registrazione, della singola persona e dell’eventuale ente di appartenenza, sul gestionale di Vol.To all’indirizzo https://www.volontariatotorino.it/events seguendo il menù “Statuto su misura > Percorso guidato gratuito > Laboratorio redazione statuti” che porta al calendario delle iniziative.

Attività di sportello di primo orientamento

In contemporanea ai seminari descritti in precedenza è disponibile, sia presso la sede di Vol.To sia in modalità telematica, un servizio individuale di inquadramento generale e di consulenza erogato su prenotazione via mail scrivendo al seguente indirizzo: consulenzespeciali@volontariato.torino.it.

Per accompagnare il percorso viene resa disponibile la pubblicazione “Guida alla costituzione e gestione di un’Impresa sociale” reperibile sulla pagina di Vol.To dedicata al progetto.

Nel mese di gennaio 2022 verrà indetta una Call for ideas per selezionare, attraverso una commissione qualificata, tre progetti innovativi di costituzione di un’Impresa Sociale. Ai progetti selezionati verrà fornito un percorso personalizzato di tutoraggio ed accompagnamento della durata di dieci ore.

Per ulteriori informazioni e dettagli: www.volontariato.torino.it/impresasociale