Chiude il cantiere di fronte al Santa Croce, a Moncalieri da oggi la viabilità torna normale

Dopo quasi tre mesi di lavoro (e non pochi disagi per chi gravita nella zona), il cantiere di riqualificazione di fronte al Santa Croce chiude e dalla mattina di oggi, venerdì 10 settembre, la viabilità torna normale a Moncalieri.

La circolazione torna all'antico

La riapertura totale del tratto di via Galilei interessato dall'intervento significa un ritorno alla normale circolazione nella zona attorno all'ospedale. Dallo scorso 21 giugno, durante il periodo di chiusura, la viabilità è stata modificata per consentire agli automobilisti di arrivare comunque davanti al pronto soccorso con l'auto, passando da via Albini e vicolo Raffaello (per l'occasione la direzione di marcia è stata modificata). Con la riapertura di via Galilei, la circolazione ritorna all'antico.

In arrivo i t-red

Prossimamente diventerà più arduo fare i furbi e 'bruciare il rosso' ai semafori di Moncalieri: sono in arrivo i t-red, le telecamere di controllo dei semafori che sanzionano coloro che non si fermano ma provano a passare ugualmente quando arrivano all'incrocio e non hanno il verde. Il Comune ha approvato la delibera che ne prevede l'installazione.

I punti che saranno presidiati

Gli 'occhi elettronici' saranno posizionati all'incrocio tra strada Revigliasco, via Boccardo e via della Rovere, in quello tra strada Genova, via Tenivelli e strada Revigliasco ed infine nella confluenza tra corso Roma, corso Trieste e strada Vallere.

Si tratta di punti nevralgici della città che saranno presidiati da una decina di telecamere che multeranno chi non rispetta la luce rossa e tirerà dritto. Rispetto al semaforo di viale del Castello, queste telecamere non sanzioneranno chi si ferma oltrepassando la linea di arresto disegnata a terra.