Comunali, domenica Roberto Salerno presenta la squadra dei candidati del MAT

"Con noi, Torino diventerà una vera capitale europea e sarà la 3 città turistica italiana dopo Roma e Venezia creando un turismo internazionale e una affluenza di milioni di turisti all’anno creando migliaia di posti di lavoro - prosegue Salerno - risanamento, Recupero, Sicurezza e Turismo con una unica Delega per la gestione di questo comparto, è questa la sintesi del Programma. Siamo gli unici ad avere una visione nuova di Torino nuova e ad avere idee chiare e concrete sulle cose da fare con un programma sintetico di 5 punti che dobbiamo ad ogni costo far conoscere a più torinesi possibile".

Poi Salerno sprona i suoi: "Se riusciremo a fare questo il risultato elettorale sarà imprevedibile e si apriranno scenari fino a ieri inimmaginabili. La lista è “pesante” civica e non partitica ed è composta da artisti di fama, professionisti, sportivi e intellettuali, nessuno arriva da passati politici e per quanto riguarda me, l’esperienza fatta in questi anni mi ha dimostrato che i partiti nelle competizioni locali non rappresentano più la vera volontà dei cittadini e non sono quel luogo di democrazia che si vuole far credere”.