Dal TorinoFilmLab al Premio Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia: "Pilgrims" vince come Miglior Film

È un anno di grandi riconoscimenti per il TorinoFilmLab, laboratorio cinematografico del Museo Nazionale del Cinema che, uno dopo l’altro, ha visto i più recenti film sostenuti in fase di realizzazione esordire ai festival di Berlino, Cannes, Locarno e ora alla 78esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia non mancando mai di ottenere l’apprezzamento delle giurie.

Tra i 19 lunghi del concorso ‘Orizzonti’, il Premio Orizzonti per il Miglior Film è andato a Pilgrims del regista lituano Laurynas Bareiša, sviluppato nel 2019 nel programma del TorinoFilmLab, FeatureLab , grazie al lavoro fatto dal regista con la giovane produttrice Klementina Remeikaite della casa Afterschool (Lituania).

Pilgrims, lungometraggio d’esordio di Bareiša che con i precedenti cortometraggi si è già distinto a Venezia, Berlino e Locarno, si sviluppa intorno alle vicende di Indre e Paulius che si recano presso una piccola città dove è stato commesso un crimine raccapricciante per scoprire quanto non sia facile come previsto rivisitare il passato.

Inoltre, White Building, opera prima scritta e diretta da Kavich Neang, ha ricevuto il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile assegnato a Piseth Chhun dopo essere stato scelto dal TorinoFilmLab come vincitore TFL Audience Design Fund 2020 , sostegno alla distribuzione internazionale che consiste in 45.000 € e consulenze dedicate per strategie promozionali. Frutto di una coproduzione tra Cambogia, Francia, Cina e Qatar, White Building è ispirato al vissuto del regista e del giovane Samnang la cui quotidianità, insieme a quella della sua famiglia e degli amici, cambia a causa di una sfrenata corsa alla modernità della città in cui vivono.

“È una grande soddisfazione - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino - così come siamo orgogliosi del Premio Speciale della Giuria a Michelangelo Frammartino, anche lui cresciuto tra le fila del Torino Film Lab. Un risultato importante che ci dà la spinta e l’energia a proseguire su questa strada, un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro del Museo Nazionale del Cinema a livello internazionale”.

“Il Premio Orizzonti per il Miglior Film a Laurynas Bareiša con Pilgrims, che solo due anni fa ha condiviso con noi parte del proprio percorso, e il Premio Speciale della Giuria a Michelangelo Frammartino, a 11 anni da quando ha realizzato Le Quattro Volte grazie al TorinoFilmLab, dimostrano l’impegno che il TFL mette nello scoprire voci di nuovi autori destinati a lasciare un segno nel cinema - afferma Mercedes Fernandez, direttrice del TorinoFilmLab – Vedere i nostri giovani registi stringere tra le mani premi prestigiosi che possono aprirgli un futuro nel mondo del cinema, è sempre una grande emozione e contribuire al loro successo è l’obiettivo del TorinoFilmLab”.