L’estate sta finendo….ma il caldo intenso si potrebbe ancora far sentire per qualche giorno facendo in modo che il nostro corpo richieda qualche zucchero in più. La natura in estate è così generosa che sarebbe un vero peccato non gustarla in tutto il suo splendore: fragole, ciliegie, pesche, anguria, lamponi e altre prelibatezze, richiamano alla preparazione di dolci freschi e golosi, capaci di racchiudere la gioia della bella stagione in ogni morso. La nostra ricetta, gustosa e semplice da preparare, sarà in grado di concludere con gioia ogni pranzo o cena d’estate, oppure potrete servirla come spuntino, merenda o addirittura colazione, perché la giornata inizi bene, anche sotto il sole. Possiamo accompagnare questa preparazione con un ottimo Moscato d’Asti DOCG servito ad una temperatura di 6/8° con una gradazione alcolica di 5.5°

PICCOLA MILLEFOGLIE DI FROLLA CON CREMA AL MASCARPONE E FRAGOLE

Ingredienti per 6 persone: 500 gr di pasta frolla, 300 gr di mascarpone, 300 gr di panna da montare, 120 gr di zucchero a velo, 300 gr di fragole.

Preparazione: stendere la pasta frolla a 2.5/2 cm circa e formare 12 dischi del diametro di 7 cm. Disporli in una teglia con all’interno della carta oleata e farli cuocere in forno ventilato a 160° fino a quando non raggiungeranno un bel colore dorato. Versare il mascarpone, lo zucchero vanigliato e una parte di panna in un contenitore capiente per fare amalgamare gli ingredienti. Aggiungere la restante parte di panna e montare con delle fruste elettriche fino ad ottenere una crema compatta e soda. Conservare in frigo 1h circa. Una volta pronti i dischi di pasta frolla farli raffreddare completamente e disporli su un piano freddo di lavoro.

In una sacca da pasticceria con bocchetta liscia mettere la crema al mascarpone e formare 4/5 spumoncini sulla base del primo disco di pasta. Adagiare delicatamente sugli spumoncini un altro disco di frolla e ripetere l’operazione con la sacca da pasticceria. Decorare con delle fragole lavate, asciugare e disposte a ventaglio. Mettere in frigo e servire freddo magari accompagnando con una salsa alle fragole.

Realizzato dall'allieva Giada Olivero della classe III D in collaborazione con il Docente Santo Corridore