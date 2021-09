"Ciao Gino, ora continuiamo noi": Emergency riapre l'infopoint a Torino

"Ora spetta a tutti noi rimboccarci le maniche, portare avanti l’eredità di Gino e imparare a guardare lontano, come faceva lui. Per questo il 14 settembre vi invitano all’Infopoint di Torino, in corso Valdocco 3, per un ricordo corale tra video, scritti e testimonianze, ma anche per accogliere e incontrare tutte le persone che vogliono unirsi a noi in questo cammino" fanno sapere da Emergency. Previste letture, musica e video, dalle 15 alle 22, in corso Valdocco 3.