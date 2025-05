Una grande vetrina per Pianezza al Salone del Libro

Oltre 50 incontri organizzati in 5 giorni con 100 autori e relatori intervenuti. È questo il bilancio di quest’anno che ha decretato il successo della partecipazione del Comune di Pianezza al Salone del Libro. Unico Comune presente, Pianezza ha scelto di mettere in vetrina i propri autori ed le realtà del territorio in un contesto di prestigio internazionale.

Tante autorità hanno presenziato ai vari incontri, a cominciare dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che è intervenuto nello Stand del Comune in un incontro sul tema della prevenzione dei tumori al seno organizzato insieme ad Andos. Sempre presenti il Sindaco Antonio Castello e il vice sindaco Riccardo Gentile a fare gli onori di casa, insieme agli Assessori Anna Franco, Lucianella Presta, Francesco Tauriello, Luigi Piccolo e al Segretario Comunale Nicoletta Blencio che si sono alternati durante la Fiera. Tra le tante autorità intervenute c’è stato l’Assessore Regionale Marco Gallo, i Consiglieri Regionali Mario Salvatore Castello e Daniele Sobrero, il senatore Giorgio Benvenuto, l’onorevole Fabio Venezia e i sindaci dei Comuni di Avigliana, Santena, Druento, Caselette e delle città siciliane di Ganci e di Noto. Presenti anche gli amministratori dei Comuni di Alpignano, Valdellatorre, Robassomero, e Carmagnola.

«Al Salone del Libro abbiamo cercato di creare una grande Piazza del libro – afferma il Sindaco di Pianezza Antonio Castello – aperta a tutti i nostri cittadini, agli autori che sono intervenuti, ai sindaci, alle autorità Istituzionali e ai tanti visitatori che sono passati a visitare la nostra area. Lo Stand di Pianezza è stato un luogo d’incontro inclusivo e vivo, fatto di relazioni e di condivisioni culturali, uno spazio che ha consentito di raccontare storie locali e voci nazionali, dove la cultura è diventata accessibile a tutti, partecipata e condivisa».

Nello Stand di Pianezza è stato proposto un calendario ricco di incontri e iniziative, che ha portato tanti scrittori e autori di fama come Gianni Oliva, tanti medici, giornalisti e anche famosi ex calciatori come Michele Padovano e Sergio Brio. Tra i tanti temi presentati c’è stata la medicina, la legalità, la giustizia, lo sport e la prevenzione della salute.

«Le tante iniziative culturali non si sono concentrate solo nel Padiglione Oval del Lingotto Fiere – aggiunge il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Riccardo Gentile –. Il Comune quest’anno ha voluto fare le cose in grande partecipando per la prima volta anche al Salone OFF e portando eventi, presentazioni e letture nel cuore di Pianezza». Gli incontri si sono tenuti nello splendido spazio espositivo di Villa Casalegno proprio durante le giornate del Salone del Libro. «C’è stata una grande sinergia tra i temi presentati in Fiera e le iniziative culturali realizzate a Pianezza» aggiunge Riccardo Gentile.

Al Salone è stato dato un ampio spazio alle biblioteche sul territorio e sono state presentare le attività della biblioteca civica Rapelli, della biblioteca Matilde di Savoia che appartiene alla Fondazione Croce Reale, di quelle dell’Istituto dei Sordi e dell’Istituto Dalmasso. Nello Stand è stata presentata anche l’attività della biblioteca nazionale dell’Albania con cui potrebbero nascere future opportunità di collaborazione.

«La forte presenza di iniziative culturali nel nostro territorio – rivela il Sindaco Antonio Castello – si inserisce in un percorso più ampio e ambizioso, che vede il Comune di Pianezza candidato al titolo di “Capitale italiana del libro 2026”. Il progetto è stato chiamato: “Pianezza, un libro aperto: legami di cuore, storie che uniscono comunità”. Il Salone del Libro ci ha dato l’opportunità di fare conoscere meglio la realtà del nostro territorio. Siamo molto soddisfatti di avere promosso questa importante iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, ha avuto un grande successo».

Al Salone del Libro c’è stata una grande presenza delle scuole del territorio, in primis degli studenti dell’Istituto Dalmasso che hanno partecipato attivamente a molti incontri e hanno presentato ai visitatori le attività della biblioteca scolastica. Sono intervenuti anche gli studenti delle scuole dell’Arca che hanno presentato il progetto della “First Lego League” mostrando ai visitatori come funzionano e si muovono i robot Lego programmati durante l’attività scolastica di robotica. Le scuole dell’Istituto Comprensivo hanno organizzato, invece, diverse iniziative e laboratori a Villa Casalegno durante il Salone Off e poi hanno partecipato alla premiazione del concorso letterario “Legami” promosso dal Comune di Pianezza. Lunedì 19 maggio c’è stata, infine, l’occasione per premiare ufficialmente Luca Vergnano, pianezzese, recente vincitore agli Special Olympics.