Alla Festa di San Bernardino di Lusernetta si cammina insieme

Camminate con tappe informative sul benessere del movimento, attività con gli animali e caccia al tesoro per la Festa di San Bernardino, organizzata dalla Pro loco di Lusernetta, con il patrocinio del Comune.

Si inizierà domani, sabato 24 maggio. Dalle 15 alle 18 la Cappella di San Bernardino resterà aperta, in presenza dell’esperto Ilario Manfredini con l’esposizione di manifesti informativi e la possibilità di visite guidate.

Alle 15,30 ritrovo al piazzale delle scuole in via Ponte Pietra 9 per la camminata tecnico-sportiva, organizzata in collaborazione con l’associazione Cuore in Mente Aps. Dopo un’introduzione dell’istruttrice di North Walking Sandra Borello sulla tecnica della camminata e l’attrezzatura per la pratica di questo sport, che non sarà però obbligatoria per affrontare il percorso, la partenza è prevista alle 16: si salirà a San Rocco per poi arrivare, tramite strade in buone condizioni nei boschi, su via Vista e tornare in centro da via Viassa.

In serata, dalle 19,30 ci sarà la cena a base di grigliata mista alla sala polivalente delle scuole elementari con disponibilità di asporto. La prenotazione va fatta al 3923292715 entro venerdì 23 maggio. Dalle 21 inizierà l’animazione con musica anni ’90 e 2000 con Giulio Brunetto al Piazzale delle Scuole.

Domenica 25 maggio per tutto il giorno l’associazione Aapa (allevatori piccoli animali) sarà al campo di calcetto in via Moncucco con attività didattiche, spiegazioni relative all’allevamento e compravendita di animali.

Alle 9 il momento della passeggiata medico-sportiva di circa 5 chilometri in collaborazione con Cuore in Mente Aps, sempre con partenza dal piazzale delle scuole. Si salirà a San Bernardo, per poi arrivare in località Oliva e scendere lungo la stessa via in centro. Il percorso prevede quattro tappe informative a tema naturalistico e medico. “Verrà spiegato come comportarsi nei boschi, si parlerà delle piante infestanti che possono interferire sulle culture locali, ci sarà un intervento medico sui benefici della camminata in generale e sul rischio cardiovascolare e, infine, l’associazione Nose, Nucleo Operativo Soccorso Ecozoofilo, interverrà sulla gestione degli animali in natura”, spiega Giuliana Bricco, presidente della Pro loco. Nose sarà presente anche durante la giornata con il proprio stand alle scuole

Dalle 10 alle 17 la Cappella di San Bernardino rimarrà aperta con la possibilità di visita autonoma e l’esposizione di modelli di abiti della creatrice locale Noemi Teruggi.

Dalle 11 nel piazzale delle scuole Enrico Peyretti farà il firmacopie del suo cd musicale. A seguire, alle 12,30 ci sarà il pranzo con grigliata mista alla sala polivalente delle scuole elementari con disponibilità di asporto. La prenotazione va fatta al 3923292715 entro venerdì 23 maggio.

Nel pomeriggio sono due gli appuntamenti, a partire dalle 15,30: la caccia al tesoro per grandi e piccini, con un percorso per le vie del paese che partirà e si concluderà al piazzale delle scuole, dove si terrà anche la premiazione, e l’esibizione della scuola di ballo Panda Club di Bricherasio dentro la sala polivalente.

In caso di maltempo il programma degli eventi svolti all’aperto potrà subire variazioni.